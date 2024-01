La riflessione artistica di Franco Menicagli tra passato e presente

ChorAsis - lo Spazio della Visione - ha invitato l’artista Franco Menicagli a una riflessione e un confronto del proprio operare plastico a Villa Rospigliosi. “Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale“ è il progetto realizzato visitabile da domani al 10 marzo. Una meditazione sul linguaggio artistico e sugli stereotipi a esso connessi.

Attraverso opere scultoree e installative in modo effimero una essenzialità precaria nell’uso di materiali poveri e di recupero caratterizza e si manifesta tra gli spazi della Villa. Una occasione per creare stimolanti contrapposizioni e disgressioni, espansioni e fratture, capace di generare tensioni fisiche e di relazione con persone, storia e luoghi. L’artista pondera e con coerenza quasi ironica percorre, moltiplica, dispone e scompone piccole o grandi elastiche forme tra gli spazi di lavoro interni della villa, gli storici ambienti privati della cappella e il verde esterno del parco in un interessante e inaspettato rapporto dinamico e mutuale di traslazioni continue tra passato e presente. Disponibili visite gratuite con prenotazione a [email protected] oppure 348.7814430 – 339.2740656.