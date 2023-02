La ricostruzione della notte di paura

1 Aggressione

Martina Mucci, 28 anni cameriera dell’Hop ’N Drop, è stata aggredita alle 2 di notte del 21 febbraio mentre stava rincasando dopo il lavoro, non appena è entrata nell’androne di casa alla Pietà.

2 Pestaggio

Due le persone che l’hanno assalita, pestandola nel volto come a volerla sfregiare, colpendola sulla bocca, sugli occhi e rompendole i denti. Poi i due sono fuggiti portandole via la borsa, come a inscenare una rapina. Il nodo da sciogliere: è stato un pestaggio su commissione?

3 Le indagini

Sul caso di violenza indaga la Squadra mobile della questura, coordinata dalla pm Valentina Cosci.