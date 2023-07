La ricetta di Bonaccini "Campo largo e civico"

È stato il turno di Stefano Bonaccini, presidente del Pd e dell’Emilia Romagna, alla festa dell’Unità di Montemurlo. Platea piena, ma non stracolma forse anche a causa dell’orario (18.30) e del caldo, scelta però fatta probabilmente per consentire a Bonaccini di partecipare alla cena di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto alla sua regione colpita da una terribile alluvione.

L’incontro è avvenuto esattamente una settimana dopo quello con l’attuale segretaria Elly Schlein, che sconfisse proprio Bonaccini nelle primarie nazionali dello scorso febbraio. Primarie da cui non passerà il futuro candidato a sindaco di Prato alle elezioni amministrative del 2024, almeno nelle intenzioni del segretario provinciale Marco Biagioni.

"Lo strumento non viene prima dei contenuti e del progetto – commenta Bonaccini –. Ci sono comuni dove abbiamo fatto le primarie e abbiamo vinto e altri dove invece abbiamo perso". Certamente, dopo nove anni di amministrazione di Matteo Biffoni, la scelta del candidato per il centrosinistra presenta inevitabilmente i rischi di chi deve mantenere il governo rinnovando la proposta, mentre dall’altra parte l’attuale opposizione di centrodestra è forte del consenso ottenuto nelle politiche di settembre e del successo nelle amministrative di Poggio a Caiano della scorsa primavera. Bonaccini, governatore più amato d’Italia secondo la recente classifica del Sole 24 Ore, sembra però avere una ricetta per il centrosinistra.

"Prato mi pare sia stata governata bene da Biffoni – prosegue – quindi serve un progetto che dia seguito alla sua amministrazione. Bisogna però pensare anche a innovare e a costruire le condizioni per un centrosinistra largo e soprattutto civico. C’è un civismo che non è solo di protesta ma anche di proposta, che non vuole stare nei partiti, ma magari accetta di stare coi partiti. Poi, è evidente che ci sia una destra forte nella società e nelle urne, però in pochi mesi può cambiare tutto e sono convinto che questa destra si possa battere. Basta evitare di pensare di aver già vinto e che si vinca parlando male degli altri e sia sufficiente il semplice richiamo ideologico alla sinistra per convincere i cittadini".

Bonaccini fornisce anche un parziale identikit del futuro candidato sindaco di Prato: "Serve una figura che sia percepita dai cittadini come una persona che sia radicata sul territorio, oltre che capace – spiega – perché nelle amministrative conta meno l’appartenenza di partito rispetto al legame col territorio. Ho fiducia su Prato".

Andrea Biagioni