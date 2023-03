La riapertura è prevista a inizio 2024

A febbraio scorso è stato approvato dalla giunta il progetto definitivo di riqualificazione del sottopasso di via Ciulli, dissequestrato dalla Corte d’Appello di Firenze nel maggio del 2022 dopo 13 anni di chiusura per il sequestro probatorio disposto dagli inquirenti in seguito alla tragedia dell’ottobre 2010. La chiave di volta per l’accoglimento della richiesta di restituzione del Comune è stata la costruzione della vasca d’espansione da 25mila metri cubi e 20mila metri quadrati di estensione che l’Asl sta realizzando nell’area ospedaliera. I costi del progetto di riqualificazione sono lievitati a 200mila euro. Adesso il progetto deve passare dalla conferenza dei servizi per poi passare alla gara: l’inizio dei lavori dovrebbe essere fissata tra la fine di settembre ed i primi di ottobre. La riapertura si può ipotizzare per i primi del 2024.