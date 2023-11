"La rete darà sollievo all’ospedale"

"Siamo contenti della partenza del cantiere della casa di comunità a Prato. A Vaiano l’ampliamento del distretto è già avviato, passando da 300 a 800 metri quadrati. Sono già in calendario le attivazioni dei cantieri a Montemurlo, dove sarà fatta un casa di comunità ex novo e a Poggio a Caiano, dove è previsto l’ampliamento dell’attuale distretto". La mappa delle case di comunità ed i progetti in dirittura di arrivo per tutte fa dire a Lorena Paganelli, direttrice della Società della Salute, di essere soddisfatta di come il percorso si stia evolvendo. Il 2024 si annuncia come l’anno dei cantieri di edilizia sanitaria. "Con il Pnrr – aggiunge Simone Faggi, presidente Sds– tra gennaio e febbraio saranno aperti i cantieri a Montemurlo e Poggio a Caiano. Anche i lavori per il distretto di San Paolo sono stati aggiudicati con finanziamento ex articolo 20: il cantiere partirà nelle prime settimane di gennaio. Una rete di strutture che sarà in grado di alleviare il percorso ospedaliero: nel 2026 è previsto il rifacimento del pronto soccorso per adulti e per bambini. Intanto l’ampliamento del parcheggio dipendenti all’ospedale termina entro pochi giorni e i lavori continueranno nell’area in cui sorgerà la palazzina Biancalani".

Sa.Be.