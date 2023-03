"La Regione deve agire in fretta" L’opposizione: servono risposte

"Dobbiamo agire subito per evitare una fuga di massa dei medici dal pronto soccorso del Santo Stefano". Lo affermano insieme Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana e Rita Pieri, coordinatrice regionale Azzurro Donna, intervenendo sulla ‘rivolta’ di 288 medici toscani, che hanno messo nero su bianco le grida di allarme sulle criticità dei pronto soccorso. E in Regione, il consigliere Stella ieri ha depositato una mozione in cui sollecita la Regione a intervenire proponendo di "implementare sistemi territoriali come le Case di comunità che possano liberare il pronto soccorso dal sovraffollamento" e a "ripristinare i posti tagliati al pronto soccorso per evitare che i pazienti debbano sostare per lunghe ore e interi giorni sulle barelle". Non solo: Stella chiede al governo regionale di "evitare che il personale medico del pronto soccorso debba drenare la devastante pressione esercitata degli utenti che non trovano risposta nell’offerta sanitaria regionale". Non ultima c’è anche la richiesta "di attivare i 500 posti letto di cure intermedie individuati durante l’emergenza Covid nell’ex Creaf". Progetto quest’ultimo, che sembra naufragare. "Quella del Santo Stefano è una situazione insostenibile, come abbiamo più volte denunciato, e grave da tutti i punti...