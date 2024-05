La rabbia degli alluvionati in corteo: "Non abbiamo ancora visto aiuti"

C’era anche il "Comitato Bagnolo" al corteo di cittadini alluvionati partito dall’Osmannoro, di fronte alla Motorizzazione, per arrivare fino a Novoli di fronte al palazzo della Regione. Colorati, ‘urlanti’ e anche sorridenti, nonostante i tanti mesi di disagi alle spalle e che per molti non sono finiti. Quasi un migliaio in corto per una protesta "pacifica, ma decisa" per esprimere il malcontento per la gestione del post alluvione. Poco più di cinque chilometri il percorso scelto dal Coordinamento dei comitati (Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè, insieme a loro anche il Comitato Bagnolo per l’alluvione, nel Comune di Montemurlo), lo striscione con la scritta ‘Mai più 2 novembre 2023’ ad aprire il corteo sorretto da un gruppo di cittadini e dai sindaci di Campi e Montemurlo, Andrea Tagliaferri e Simone Calamai, i due Comuni più colpiti dalla furia di acqua e fango. Anche se è giusto ricordare che i comitati avevano invitato a partecipare tutti e 62 i sindaci dei territori funestati. "La nostra è una protesta pacifica e apartitica – ha detto Lorenzo Ballerini, portavoce del coordinamento -, perché gli alluvionati non hanno bandiere di partito. E la sicurezza del territorio è la prima cosa che chiediamo". I sindaci hanno ribadito la necessità di risposte veloci sia sugli interventi che devono essere realizzati nei territori colpiti sia per le persone che hanno subito danni". "Assoluta disponibilità, sin dai primi giorni della prossima settimana, ad incontrare i rappresentanti dei comitati dei cittadini della Piana fiorentina" è stata assicurata dal governatore Giani.

Pier Francesco Nesti