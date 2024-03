La quinta del Dagomari a cena

Serata speciale per la quinta Dagomari ragionieri arrivata al diploma nel 1976. Presenti venti compagni di classe con i professori Bruno Grasso e Maria Greco. "Siamo sempre stati uniti – scrivono i protagonisti della cena – Con noi c’era anche il mitico Paolo Rossi prima che la Juventus lo chiamasse in quel di Torino". Un pensiero particolare, tutti i "ragazzi" di allora lo hanno tributato al don Alberto Maggini, anima del gruppo che nei turbolenti primi anni ‘70 ha seguito con attenzione i ragazzi di allora, tra gite, cene e incontri. Ora l’appuntamento è fra due anni per festeggiare il cinquantesimo anniversario dal diploma.