La questura si rafforza. Assegnati 32 nuovi poliziotti. Sono vice ispettori e agenti

Trentadue nuove forze a potenziare la questura di Prato: è questo il più bel dono che è stato trovato sotto l’albero del Natale 2023. Le nuove assegnazioni di personale hanno portato alla questura di via Migliore di Cino quattordici vice ispettori e ben diciotto agenti di prima nomina.

Ed è stato proprio il questore Pasquale Antonio De Lorenzo, a fare gli onori di casa e ad accogliere i diciotto nuovi poliziotti, che da oggi faranno parte della polizia di Stato pratese. Tutti appartenenti al ruolo degli agenti, i nuovi arrivati provengono dalle Scuole allievi agenti di Alessandria, Piacenza, Trieste, Abbasanta e Pescara. I diciotto poliziotti svolgeranno servizio nei vari settori della questura, con un occhio di riguardo all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnato sul territorio con la squadra Volante. Nuova linfa e nuove energie che vanno ad innestarsi nel precedente arrivo di quattordici neo vice ispettori, che nei giorni scorsi sono stati assegnati alla questura pratese. Un numero rilevante di personale, come non si era mai visto, e che comporterà un saldo positivo con un incremento effettivo di una decina di nuove forze attive, al netto di spostamenti e di eventuali pensionamenti. Il questore De Lorenzo, nell’apprezzare e ringraziare il dipartimento della pubblica sicurezza per il sostanzioso incremento di organico, ha evidenziato "che le nuove assegnazioni testimoniano l’attenzione che l’amministrazione della pubblica sicurezza dedica alla questura pratese ed alla attività delle donne e degli uomini della polizia di Stato, non solo verso la prevenzione generale del controllo del territorio, ma anche negli aspetti amministrativi". "Accolgo con favore la notizia dell’assegnazione di 18 nuovi poliziotti – afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e coordinatore provinciale degli azzurri – Sono certa che contribuiranno a migliorare la sicurezza nel territorio. Da sempre chiediamo più attenzione alla realtà di Prato da parte degli organi centrali: è un passo avanti".