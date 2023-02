La Pulendina rimandata al 5 marzo

Rimandata al 5 marzo la "Festa della polenta", in programma per questa domenica. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale di Vernio in concertazione con la Società della Miseria dopo il bollettino meteo di ieri che preannuncia precipitazioni, anche di tipo nevoso, su Vernio per questa domenica. "Una festa deve essere una festa e per noi questo evento ha un significato davvero importante tanto che abbiamo deciso che non avrebbe avuto senso farlo in maniera ridotta al chiuso non consentendo di partecipare a tutta la comunità e ai comuni limitrofi", sottolineano il sindaco di Vernio Giovanni Morganti e Maria Lucarini, assessore alla Cultura di Vernio. "Per questo, abbiamo deciso in accordo con la Società della Miseria che ci sostiene nell’organizzazione e realizzazione dell’evento, di non rinunciare a questo momento – proseguono – ma di farlo la domenica successiva, 5 marzo, in totale sicurezza, dato che le previsioni per questo weekend promettono pioggia e addirittura un po’ di neve. La Festa quindi è solo rimandata, vi aspettiamo numerosi". Viene rimandato anche l’appuntamento con l’anteprima della festa in Provincia (Palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli a Prato), inizialmente previsto per stasera. Saranno quindi presentate il 3 marzo, alle 21, due delle novità dell’edizione 2023 della Pulendina, sia i Miserini che un nuovo abito che sfilerà durante il corteggio. I Miserini – biscotti simili agli zuccherini ma con impasto arricchito da farina di castagne – si potranno assaggiare anche durante la festa, il 5 marzo, insieme alla polenta dolce e con le aringhe che verranno distribuite come da tradizione. E sempre il 5 marzo, oltre all’abito realizzato da Marcella Giugni con la consulenza dell’esperta Arianna Sarti, i partecipanti potranno godere dell’esibizione di falconeria, altra novità che arricchisce l’edizione numero 445 della festa. Per tutta la giornata, a San Quirico sarà possibile trovare stand vari; la mattina poi la rievocazione storica alla fine del corteggio che partirà alle 9.30 ed il pomeriggio le esibizioni dei gruppi storici.