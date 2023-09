La "Pubblica" si allarga. Nuova sede a Santa Lucia

Una nuova sede grande, spaziosa e collocata a nord della città in grado di ospitare alcuni dei servizi della Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato. Sorgerà in via Dino Campana, a Santa Lucia, in quello che fino a qualche tempo fa era un edificio occupat da un’aziende del tessile. "Ci siamo decisi ad acquistare un immobile di 900 metri quadrati a Santa Lucia – spiega Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato – Come direttivo abbiamo fatto delle scelte a monte per rendere quanto più efficienti i servizi e sostituendo immobili non più adeguati alle esigenze con altri edifici nuovi e più sostenibili da tutti i punti di vista". Un’operazione che è praticamente già andata in porto, tanto che nel giro di un mese il presidente Benedetti procederà con il taglio del nastro della sede di via Dino Campana. Sede che è destinata ad accogliere tutte le attività di protezione civile e una parte delle onoranze funebri. "Qui un’area dei locali servirà per le attività della protezione civile e per accogliere i mezzi di questo servizio – fa sapere Benedetti – Il restante spazio, invece, sarà adibito per le onoranze funebri. In particolare ci saranno stanze per la composizione delle salme. Le cappelle del commiato non saranno spostate. Rimangono, da tradizione, nella sede di via San Jacopo, in centro storico".

Tra l’altro l’immobile di via di Dino Campana sarà attrezzato ulteriormente anche con quattro celle frigorifere. "Queste serviranno per il deposito delle salme che attendono pratiche burocratiche prima di poter essere trasportare, come nel caso degli stranieri", chiosa Benedetti. Insomma un intervento di riorganizzazione che il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza ha fatto e che ha richiesto un forte impegno di carattere economico e finanziario, a partire dall’acquisto del capannone nel novembre 2022 e nella successiva e necessaria ristrutturazione per la nuova destinazione di uso.

"Il tutto è stato fatto nell’ottica di migliorare sedi e spazi a disposizione dei dipendenti e volontari", conclude Benedetti. La Pubblica Assistenza, così, potenzia la sua presenza a Santa Lucia: già può contare sulla vicina sezione di via Marradi al civico 12 con ambulanze e volontari.

Sara Bessi