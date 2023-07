La Pubblica Assistenza: "Inascoltati i territori"

La riorganizzazione del sistema di emergenza, secondo la delibera regionale, del territorio è stata fortemente criticata da tutti, Associazioni e Comitati Regionali in primis, per le modalità e le tempistiche di realizzazione, quasi del tutto calate dall’alto, applicando esclusivamente testi legislativi e verificandone poi matematicamente la riuscita. Se da un lato, comprendiamo le necessità della Sanità regionale, dall’altro siamo più che consapevoli che certe normative difficilmente sono standardizzabili per territori complessi e unici di tutta la Regione. Questo è il caso anche di Prato, della Vallata, ma anche tra qualche mese della zona medicea. I territori sono vasti, spesso raggiungibili solo con mezzi speciali o con equipaggi preparati; il conto matematico (personale sanitario fratto numero di abitanti) parametro su cui molto si basa di questa riforma, non è sufficiente. I territori hanno bisogno di una specificità od ordinanze costruite sulle esigenze reali, sempre considerando le possibilità delle capacità finanziare dell’ente. Questa è la vera sfida per una riforma 4.0. Sfida che, personalmente, credo avrebbe potuto in qualche modo essere superata mettendo i protagonisti dei territori a sedere allo stesso tavolo e avviare una vera procedura di confronto per tempo. Sono sicuro che molte esigenze, suggerimenti ed ottimizzazioni sarebbero emerse in modo da poter anche risparmiare (e dunque tagliare) senza toccare un tasto tanto sensibile e pericoloso come questo tema.

Ho letto, in questi giorni, commenti e articoli completamente fuorvianti ed anche fuori luogo. Sui social impazza la caccia al "volontario", a chi la spara più grossa sui perché o sulle dinamiche dell’episodio di Vaiano. Mi rattrista per la persona che non c’è più e alla sua famiglia alla quale in questo momento, invece che catapultarla in questo vortice mediatico, dovremmo rivolgere i nostri pensieri.

Sono quindici anni che "monto" sulle ambulanze: è fondamentale ricordare che senza volontari, fortunatamente ancora tanti per come veniamo trattati, non partirebbe neanche una sola ambulanza (neanche quella con il personale sanitario), perché quel mezzo si mette in strada solo grazie alla volontà di alcune persone di regalare il proprio tempo libero, magari dopo 810 ore di lavoro, al servizio della propria comunità. È allucinante continuare ad aggredire verbalmente, ed in alcuni casi anche fisicamente, persone con alto senso civico che si mettono a disposizione del prossimo. Per diventare volontari è necessario un percorso di anni, esperienza e sacrificio. Non ci si improvvisa Volontari 112, e negli anni le operazioni si sono sempre più professionalizzate, andando a creare su questi mezzi team di persone molto preparate. Ci sono dei parametri di triage sempre più evoluti, nati da studi importanti, tramite i quali le ambulanze vengono attivate. Ripeto: non ci si improvvisa e dobbiamo tornare a pretendere rispetto, a maggior ragione per tutti i volontari.

Sul caso di Vaiano credo che ci sia un problema di toni, credo che si debba tornare alla ragionevolezza e non un giustizialismo per ovazione contro l’uno o l’atro soggetto, istituzione o persona. Ribadisco le mie, e quelle della Pubblica Assistenza "L’Avvenire" tutta, più sentite condoglianze alla Famiglia Farsetti.

Alessandro Del Panta,

vicepresidente Pubblica assistenza L’Avvenire Prato