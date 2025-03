La prova aperta il podcast e le promozioni

Da segnalare una promozione speciale per abbonati e Amicipiù della Camerata: se acquisteranno il biglietto per il concerto di domani al Museo del Tessuto potranno visitare gratuitamente il museo entro tre mesi dalla data del concerto. Gli abbonati della Camerata, così come quelli di MetJazz potranno inoltre assistere a una parte della prova per il concerto al Metastasio di lunedì sera, dalle 15.45 al Palazzo della musica di via Santa Trinita, un’occasione per scoprire come lavorano tra loro i musicisti per preparare questa serata speciale, che intreccia jazz e musica classica. Al termine è previsto un momento conviviale con lo staff della Camerata. Il contributo di partecipazione è di otto euro, incluso brindisi, per gli abbonati e omaggio per gli Amicipiù; la prenotazione è obbligatoria con un messaggio allo 0574 1838800 oppure una mail a [email protected].

C’è infine da ricordare che per prepararsi al concerto di lunedì sera è disponibile on line una nuova puntata di Scommettiamo che ti piace?, il podcast condotto da Raffaella Mosca e Fabio Giovannetti. "Pensate a due musicisti che si divertono come con i Lego – anticipano i conduttori –: smontano e ricostruiscono Monteverdi, Purcell, Verdi e Donizetti, dando vita a uno spettacolo sorprendente, personale e tutto da scoprire". Scommettiamo che ti piace? è disponibile sul sito della nostr orchestra, ma anche sulle principali piattaforme di streaming, come Spreaker e Spotify.