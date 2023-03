La procura generale raddoppia Chiede 12 anni per il "diavolo"

La procura generale ha chiesto che venga raddoppiata la condanna per Matteo Valdambrini, 24 anni, di Montemurlo, lo studente universitario accusato di aver compiuto abusi anche sessuali su alcuni adepti, dipingendosi come “diavolo“ o “vampiro“ dotato di poteri sovrannaturali. In primo grado, Valdambrini, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes, Piernicola Badiani ed Edoardo Orlandi, era stato condannato a sei anni, ma era stato assolto per più della metà dei tredici episodi che gli venivano contestati e soprattutto era caduta l’accusa di riduzione in schiavitù.

Ieri, al processo d’appello, il sostituto procuratore generale Angela Pietroiusti - che da pm aveva coordinato le indagini della squadra mobile - è tornata a contestare il ’massimo’ nei confronti dell’imputato.

Un caso choc, quello del “diavolo“, culminato nel giugno del 2020 con gli arresti domiciliari. Il contesto in cui sarebbero maturati gli abusi è quello di buone famiglie pratesi: nel gruppo di ragazzi “bene“, avrebbe fatto credere loro di essere dei “prescelti“, che nelle precedenti vite avevano avuto un’altra identità sovrannaturale (Amon, Atena, Banshee, Aracne, Eva, le Sette Furie, Ares) e che la loro missione era quella di salvare il mondo. E per trasmettere i suoi poteri, si sarebbe congiunto con loro.

ste.bro.