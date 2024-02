La primavera anticipata aiuta Oste. Sì alla posa del parquet al palazzetto

Torna il sole dopo l’alluvione di novembre e regala una buona notizia. Finalmente, a tre mesi di distanza dall’ondata di piena che ha stravolto la frazione, l’umidità che finora aveva impedito di poter mettere mano al parquet del palazzetto dello sport di Oste è sparita. Grazie alle temperature primaverili di questi ultimi giorni sarà possibile iniziare con la posa del nuovo pavimento in legno. In questi giorni partiranno quindi i lavori per il ripristino del parquet del palazzetto dello sport di Oste, dove l’acqua dell’alluvione aveva raggiunto i 60 centimetri e aveva danneggiato il campo da gioco e le attrezzature. I lavori dureranno circa quattro settimane. Il sindaco ha già annunciato un’inaugurazione con tutti i ragazzi del basket orfani da novembre di una ’casa’ per gli allenamenti. La struttura, infatti, è utilizzata per l’attività motoria degli studenti del liceo Brunelleschi e della scuola primaria Anna Frank, dagli anziani per la ginnastica dolce e dalla società Montemurlo basket che fino ad oggi hanno dovuto trovare soluzioni alternative per non interrompere le attività.

Se tutto procede al meglio entro la fine di marzo la struttura sarà nuovamente a disposizione della frazione e dei cittadini.

Comune di Montemurlo ha subito dato il via ai lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della palestra per un valore complessivo di 203mila euro, ma i muri e i pavimenti, impregnati d’acqua, in queste settimane non hanno consentito all’amministrazione comunale di poter procedere con il montaggio del pavimento in legno che da solo ha un valore di 85mila euro.

Adesso finalmente la bella notizia grazie alle temperature più miti che hanno permesso ai residui di umidità di asciugare.

"Non appena i lavori saranno terminati, faremo una grande inaugurazione con tutti i ragazzi all’insegna del gioco del basket - dice il sindaco Simone Calamai -. La palestra è la casa sportiva di questi giovani atleti ed è interesse del Comune che tutto torni alla normalità quanto prima". Il Montemurlo basket è tra le società sportive che più hanno sofferto per le conseguenze dell’alluvione con i ragazzi costretti a spostarsi da una palestra all’altra per poter svolgere gli allenamenti. La Montemurlo Basket conta circa 150 tesserati e nove squadre che affrontano i rispettivi campionati agonistici.

Silvia Bini