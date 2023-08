la presentazione

Stasera Carlotta Gamba (foto), promessa del cinema italiano, sarà al Castello dell’Imperatore per presentare il film "Quando" di Walter Veltroni con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi. La serata è organizzata in collaborazione

con il Festival “Meno di 30”.

Giovanni ha ‘dormito’ per 31 anni. Il giorno in cui, a piazza San Giovanni, si tenevano i funerali di Enrico Berlinguer l’asta di uno striscione gli è caduta in testa procurandogli un coma profondo durato così a lungo. Ora però il mondo in cui l’allora diciottenne si viene a trovare è decisamente cambiato. Avrà bisogno dell’aiuto della suora che gli era stata a fianco nel corso della degenza e di un ragazzo affetto da mutismo selettivo.