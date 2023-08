La posa della prima pietra La palazzina "Biancalani" aprirà nel 2026 con 104 letti

La palazzina Biancalani è stata battezzata poco prima delle 10 e trenta dell’ultimo giorno di un luglio infuocato. Alla posa della pietra, dopo la prima bennata della ruspa della Nbi spa vincitrice dell’appalto da quasi 25 milioni di euro sul terreno antistante l’ingresso del pronto soccorso, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco Matteo Biffoni e i familiari del compianto vicesindaco, la moglie Cosetta ed i figli Niccolò e Chiara. La cerimonia, accompagnata dal canonico Daniele Scaccini, vicario della Diocesi, si è svolta di fronte ad un folto pubblico dai vertici dell’Asl Centro, ai rappresentati della politica e dell’ospedale, e a chi per primo ha sostenuto la necessità di un ospedale più grande, quale Antonello Giacomelli, oggi commissario Agcom.

A Gianluca Gavazzi, ingegnere responsabile dell’ambito tecnico dell’Asl Centro e responsabile unico del procedimento, il compito di illustrare le novità e il cronoprogramma della grande opera. La nuova palazzina sarà realizzata nell’attuale spazio a verde tra l’area riservata al parcheggio dipendenti e la palazzina dei servizi ed ospiterà 104 posti letto. Ecco la prima modifica dettata dagli insegnamenti tratti dal periodo di pandemia. L’ampliamento avrebbe dovuto portare 112 posti letto, come detto fin dall’inizio, ma le esigenze sanitarie e di sicurezza evidenziate dall’emergenza Covid, hanno spinto a rimodulare il progetto del nuovo edificio che si svilupperà su quattro piani di cui tre fuori terra, per una superficie utile lorda di 7.337 metri quadri.

L’interrato presenta anche spazi per un’eventuale futura estensione per spogliatoi per i dipendenti e per magazzini.

"Il piano terra avrà un ingresso autonomo per le 12 degenze del servizio di Salute Mentale e un ingresso per l’area del poliambulatoriale con 9 ambulatori – spiega Gavazzi – Al di fuori ci saranno gli spazi per le associazioni di volontariato, mentre al momento è in corso l’ampliamento dei parcheggi per i dipendenti con 150 stalli in più". Il cronoprogramma parte dai nuovi parcheggi per poi passare tra una settimana allo scavo nell’area della palazzina per lo spostamento dei sottoservizi. "I giorni di lavori sono 875 – prosegue il Rup – e la chiusura il 22 novembre 2025. La palazzina, accessibile dalla hall principale, sarà operativa dalla primavera 2026, dopo i collaudi e gli allestimenti con arredi ed attrezzature". Ovviamente perché possa essere operativa ci sarà bisogno del personale dedicato: una partita, quest’ultima, di non poco conto. Si sale poi al primo piano "che ospiterà 53 posti letto per la degenza medica di cui 4 per immuno-depressi in stanze singole. Le rimanenti camere saranno con due letti e bagno e avranno una superficie leggermente più grande rispetto a quelle del corpo centrale del Santo Stefano. Il secondo piano sarà dedicato alla degenza oncologica con 15 posti letto, al day hospital oncologico con altri 24 posti letto e prevederà un’area ambulatoriale oltre al Laboratorio traslazionale e di Bioinformatica". "La viabilità interna non subirà modifiche se non durante la realizzazione dei tunnel di collegamento: quello interrato serve ai dipendenti per raggiungere gli spogliatoi e una corsia per i carrelli con le merci; quello sopraelevato è a due corsie, una per pazienti e l’altra per i visitatori". La viabilità di cantiere, fatta di una ventina di camion al giorno, uscirà da via Ciulli. Non ci sarà nessuna modifica di accesso al pronto soccorso.

"Soltanto quando saranno costruiti i tunnel, per tre settimane le ambulanze usciranno da via Ciulli. Quando il cantiere sarà a regime ci lavoreranno un centinaio di operai per un quindicina di ditte", aggiunge Gavazzi. Il costo: oltre 24 milioni di euro, che salgono a 25,5 se si considerano le spese per gli arredi. La cifra è coperta da finanziamenti ministeriali per 10 milioni di euro, erogati entro il 2025, da altri 8,9 da finanziamenti ex articolo 20 dell’edilizia sanitaria, mentre la rimanente cifra di 6,6 sarà coperta con fondi aziendali della Asl Centro.

Sara Bessi