La polizia municipale si racconta ai ragazzi del Grest Ado

Il Nucleo Pronto intervento e l’unità cinofila della polizia municipale ieri hanno incontrato i ragazzi e le ragazze partecipanti al Grest Ado per una dimostrazione con i cani Tesla, Ritter e Devil, spiegando la propria attività di agenti, conduttori ed addestratori. Gli agenti, intervenuti con le potenti moto di servizio affascinando i ragazzini, hanno spiegato le tecniche di controllo di polizia stradale e di attività in emergenza ed urgenza. Particolare curiosità ha suscitato l’abbigliamento e l’equipaggiamento improntato alla massima sicurezza degli operatori con una scelta mirata sui materiali ed i dispositivi tecnologici ed è stata molto apprezzata anche l’attività di ricerca delle sostanze stupefacenti, spiegata passo per passo dagli istruttori. I cani, oltre ad avere sviluppato capacità nell’attività di ricerca, sono infatti addestrati al rispetto ed al rigore nei confronti di alcune situazioni tipiche.

Anche l’associazione di Protezione Civile "Oltre" ha partecipato mercoledì ad un incontro con i propri mezzi in dotazione spiegandone le caratteristiche fuoristrada in situazione di massima difficoltà operativa: allagamenti e strade impervie. Grazie alla referente animatrice Alessia Cambi i ragazzi e le ragazze del Grest Ado hanno avuto la possibilità di porgere tutte le domande possibili, manifestando interesse e tanta curiosità.