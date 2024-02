La polizia incontra gli studenti

Da alcune settimane la questura ha dato il via ad una campagna di prevenzione e sensibilizzazione,

in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, rivolta agli studenti di Prato e provincia. La campagna è incentrata su tematiche di grande attualità: la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere; interventi mirati ad educare i giovani ad un corretto uso degli strumenti informatici, dei social e

degli strumenti di messaggistica, tanto diffusi tra le nuove generazioni e cyber bullismo; il rispetto delle regole sulla cittadinanza attiva digitale. L’attività di prevenzione rivolta verso il mondo della scuola è stata fortemente voluta dal questore de Lorenzo in linea con le indicazioni ministeriali. Il progetto educativo coinvolge gli studenti degli istituti scolastici di istruzione

primari e secondari di primo e secondo grado, in particolare quelli che hanno aderito al concorso

"PretenDiamo Legalità".

Una particolare attenzione è stata e verrà poi rivolta ai bambini delle scuole primarie, in particolare

quelle delle classi IV e V con incontri volti a favorire il tema

dell’inclusione, della cittadinanza attiva e della legalità nel quotidiano, per avvicinarli alla figura dei

poliziotti e comprendere come si tratti di amici sempre disponibili, al servizio della comunità. I ragazzi si sono dimostrati attenti agli incontri stabilendo un rapporto di fiducia con i poliziotti, sottolineando come la prevenzione sia fondamentale per far crescere dei

cittadini responsabili e consapevoli.