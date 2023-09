La politica dalla parte dei lavoratori "Tutta la città si deve mobilitare"

A fianco dei lavoratori del museo Pecci dopo i due licenziamenti improvvisi comunicati lunedì scorso in modo totalmente inaspettato, ieri mattina c’era anche la politica. Il sit in di protesta andato in scena al termine dell’assemblea dei lavoratori era affiancato dai rappresentanti di centrosinistra, centrodestra e del Movimento 5 stelle.

"Sono qui perché non potevamo essere altrove", commenta Rita Pieri, responsabile nazionale cultura Azzurro Donna. "Una gestione fallimentare che si ripercuote sui lavoratori. Amo questo museo e vorrei che tornasse ad essere un vanto, non ridotto a ciò che è oggi". Al fianco dei lavoratori licenziati c’era anche Chiara Bartalini, consigliera del Movimento 5 Stelle: "L’importo dei licenziamenti è inferiore a 60mila euro, non crediamo che questo possa risolvere i problemi della fondazione Pecci e di bilancio – dice –. Non è accettabile la procedura che è stata messa in pratica per licenziare due persone, non si invia una mail dall’oggi al domani. Il Pecci è il museo della città e la città tutta si deve muovere".

A fianco dei lavoratori anche il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni che chiede chiarimenti e chiama in causa il presidente del cda Lorenzo Bini Smaghi: "Il Pd è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro Pecci e chiede che vengano immediatamente ritirati i due licenziamenti decisi dal consiglio di amministrazione della fondazione. Si deve fare un passo indietro, aprire subito una trattativa con i sindacati e attivare il tavolo di confronto con Comune e Regione per esplorare tutte le possibili soluzioni".

E ancora: "Non più tardi di due mesi fa il presidente Bini Smaghi aveva rassicurato la commissione controllo e garanzia sulla possibilità di chiudere in pareggio il bilancio 2023. Ci chiediamo cosa si accaduto in poco più di un mese per arrivare alla decisione di licenziare due dei 18 dipendenti. In ogni caso, è inaccettabile che i problemi di un ente così importante, sostenuto da ingenti contributi pubblici, debbano ricadere in questo modo su lavoratrici e lavoratori. Al sit-in indetto dai sindacati non c’erano solo i dipendenti e i collaboratori del museo ma anche addetti alle pulizie, operatori culturali, guide turistiche, segno che il Pecci è considerato un patrimonio fondamentale. Come Pd siamo certi che nei prossimi mesi si potrà aprire un confronto serio e costruttivo sul futuro del Centro, mettendo da parte idee estemporanee o strumentali". Risposte che dovrebbero arrivare dalla seduta della commissione controllo e garanzia che il presidente Leonardo Soldi ha annunciato di voler convocare d’urgenza.

Si.Bi.