La Pista Rossa diventa più verde. Partita la riforestazione urbana. Sono in arrivo 81 nuovi alberi

La riforestazione urbana di Carmignano inizia dalla pista Rossa di Seano con 81 alberi e piante da siepe. Ieri sono partiti i lavori del progetto "Faremo Foresta" finanziato all’80% dalla Regione Toscana e per il 20% dal Comune di Carmignano del valore complessivo di 580.000 euro per un totale di 3080 piante, fra alberi d’alto fusto e siepi. Una curiosità: alberi e piante arrivano tutte dall’Umbria, in quanto i vivai pistoiesi non hanno manifestato interesse al bando.

Il sindaco Edoardo Prestanti, insieme al vicesindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi e con i tecnici comunali, ha illustrato le tappe di questo percorso che riempirà di verde e frutteti il territorio. "La pista Rossa – ha detto Migaldi – vedrà la messa a dimora di 81 alberi, saranno tolti quelli malati e altri tipi di arbusti faranno da schermatura alla via Statale. Per la collocazione degli alberi si tiene conto della presenza del mercatino e della zona centrale pensata per gli eventi come i concerti". Gli alberi da piantare sono stati selezionati in base al territorio: si va dalle querce agli aceri e ci sarà un sistema di irrigazione "goccia a goccia". Nelle vicinanze, in via Levi, ma anche in via Gadda sempre a Seano e alla scuola media Pontormo a Carmignano saranno realizzati gli orti di comunità mentre il percorso fra la scuola media e la Rocca sarà caratterizzato dagli "urban fruit" cioè i frutteti.

Le zone industriali di Seano e Comeana diventeranno più verdi grazie ai nuovi alberi che faranno ombra anche ai parcheggi: "Nelle aree di sosta di via Sironi, via Bocca di Stella, via Copernico, via Guido Rossa e via Lombarda, a confine col parcheggio del campo di calcio – ha sottolineato il sindaco – toglieremo asfalto per restituirlo al verde. Naturalmente senza pregiudicare la possibilità di sosta e di manovra dei veicoli ma rendere le zone ricche di cemento, più verdi significa contribuire alla riduzione dell’inquinamento da Pm10 e rendere più bello l’ambiente. Nell’area degli impianti sportivi di Comeana sarà realizzato un orto didattico e una parte sarà riservata alla sperimentazione per la lotta al coleottero dei fichi: in pratica sul ficheto lavoreranno i tecnici dell’Università degli Studi di Firenze e Pisa, attraverso un progetto di ricerca finanziato dal Comune". I lavori per la riforestazione del territorio si concluderanno entro giugno.

