La pista contestata I residenti di Narnali "Progetto sbagliato E spariscono parcheggi"

I due chilometri e mezzo di nuova ciclabile lungo via Pistoiese fra Narnali e Viaccia sono un susseguirsi di polemiche. Perché se nel tratto che riguarda Viaccia il Comune è riuscito a trovare un dialogo col comitato di zona, a Narnali invece il comitato civico non perde occasione per segnalare le criticità progettuali. E se la contestazione iniziale riguardava il mancato coinvolgimento dei residenti nel progetto, adesso le critiche piovono sui lavori in corso.

"I marciapiedi all’intersezione fra via Ciulli e via Pistoiese sono stati realizzati ad alzo zero con l’asfalto della carreggiata – dice Massimo Faggi, presidente del comitato civico –. I tecnici li hanno progettati evidentemente con la consapevolezza che in quel punto i veicoli, soprattutto quelli pesanti, nell’affrontare la curva dovranno inevitabilmente impegnare anche quei 120 centimetri di marciapiede con buona pace dei pedoni che dovranno guardarsi le spalle".

Di fatto in quel tratto un vero e proprio marciapiede non c’è. Ma a dare una spiegazione al perché dei lavori realizzati in questo modo è l’assessore Flora Leoni.

"Queste sono osservazioni che mi sorprendono – dice –. I marciapiedi vanno fatti alla quota delle case, altrimenti quando piove l’acqua allaga gli appartamenti. In quel punto le abitazioni sono ad altezza della strada, e quindi anche il marciapiede va realizzato esattamente a quella quota".

Il comitato di Narnali poi contesta anche la larghezza di due metri e quaranta centimetri del marciapiede nel tratto di fianco al negozio di abbigliamento. "Una larghezza spropositata che servirà solo a eliminare il parcheggio a lisca di pesce e a far perdere un paio di posti auto – prosegue Faggi –. Insomma il progetto, pur nella bontà dell’idea della riqualificazione, lascia alquanto a desiderare se guardiamo la sua realizzazione concreta".

Il comitato sul tema dei parcheggi è particolarmente critico. Tanto da chiedere all’amministrazione comunale un dialogo immediato per individuare alternative.

"I lavori sono appena all’inizio e dureranno fino a fine ottobre, se tutto procederà nei tempi previsti – conclude il presidente del comitato civico –. Le prime criticità e le molte ombre sono già emerse. Ma un punto pare assodato: se non si individuano immediatamente delle aree da destinare a nuovi parcheggi, sarà un caos. Le stradine interne lungo tutto il tragitto di via Pistoiese saranno prese d’assalto dagli automobilisti che non troveranno più posto lungo l’arteria principale. Eppure sarebbe bastato presentare il progetto ai residenti in tempo utile e si sarebbero potuti prendere molti accorgimenti".

Anche sul tema partecipazione l’assessore Leoni non è affatto d’accordo con la protesta che arriva dai cittadini che abitano nella zona.

"Abbiamo fatto cinque incontri di preparazione ai lavori – conclude –. E poi ci sono dei tempi da rispettare perché il cantiere va rendicontato entro fine anno".

Stefano De Biase