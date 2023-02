La piscina riparte dagli open day

La piscina di Comeana da lunedì riaprirà al pubblico e intanto arrivano tre giorni di "open day" per visitarla, provare alcune discipline e scoprire le attività che è possibile fare, oltre a orari e costi. L’impianto di via Silone, come è noto, ha perso i mesi da settembre a gennaio perché il primo bando per l’affidamento in gestione, uscito in estate, è andato deserto a causa degli alti costi energetici. Il Comune di Carmignano ha riformulato le cifre e fatto un secondo bando che ha visto il riaffidamento alla vecchia società che la gestiva. Non sono stati mesi facili perché le nuove tariffe di luce e gas hanno messo a dura prova tante strutture sportive in tutta la Toscana. "Dopo qualche mese di chiusura forzata, grazie alla tenacia e l’impegno di tutti noi – dice soddisfatto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – decisi a non permettere al carovita di farla morire, finalmente la piscina riapre. Questo significa poter tornare a frequentare uno dei luoghi sportivi più importanti dell’area medicea". Di concerto, i gestori e il Comune, hanno deciso di regalare agli utenti tre giornate "free" con le seguenti modalità: oggi, l’apertura sarà dalle 14 alle 21 con nuoto libero e dalle 19 alle 20 open acqua-fitness con la possibilità di provare tutti i tipi di ginnastica in acqua che poi si ritroveranno nei corsi specifici. Domani, venerdì 17, invece, apertura dalle 9 alle 14,30 e dalle 16,30 alle 21 con nuoto libero, mentre dalle 19 alle 20 acqua fitness. Infine sabato 18, apertura dalle 9 alle 13 con nuoto libero e dalle 11 alle 12 acqua-gym. Da lunedì 20 riparte l’attività ordinaria con i corsi programmati. Il mese di febbraio è infatti servito per raccogliere le iscrizioni e rimettere in funzione gli impianti. La piscina, oltre ai corsi di nuoto per bambini, adolescenti e adulti, propone varie attività: l’acquagym, la fisioterapia in acqua, l’hidrobike, i corsi di avviamento alla canoa, i corsi di acquaticità per gestanti e per neonati. La piscina porta il nome della nuotatrice di Comeana Rachele Bruni, campionessa mondiale, ed è stata inaugurata il 19 novembre 2016. Questa piscina non essendo scoperta può essere utilizzata solo da settembre a giugno e per i Comuni medicei rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di nuoto a attività in acqua.

Per informazioni e iscrizioni 055.8710023 e 379.2725611.

M. Serena Quercioli