La Pietà chiede maggiori controlli "Troppi furti, non siamo tranquilli"

L’episodio accaduto in via Abba nella serata di mercoledì scorso, che ha visto una pensionata e suo marito invalido rapinati in casa da due malviventi con tanto di punteruolo puntato alla gola, non ha lasciato indifferenti i residenti e i commercianti de La Pietà. Non a caso, qualcuno comincia a invocare maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, con giri di pattuglie più frequenti. Questo per provare a evitare il più possibile che situazioni simili possano ripetersi.

"Servirebbe una pattuglia fissa. Sono state installate delle telecamere, ma non mi sembra rappresentino un deterrente sufficiente nei confronti dei malintenzionati - il parere di Silvia Bettazzi dell’omonimo negozio d’alimentari in via Machiavelli - Come sta La Pietà? Da una decina d’anni mi sembra peggiorata. Paradossalmente, durante il periodo del Covid si stava meglio". A sottolineare come le condizioni della zona non siano il massimo è pure Simona Branchetti del forno in via Gobetti. "A prescindere da quest’ultimo episodio, abbiamo sempre cercato di stare attenti perché non c’è da essere tranquillissimi. Specie perché a chiudere l’attività ci pensiamo io e un’altra collega, e di sera non sai mai chi puoi incontrare". Peraltro, non distante c’è la stazione centrale, che secondo qualcuno rappresenta un pericolo in più per tutte le persone, non sempre per bene, che vi circolano.

"E’ un luogo che porta in un certo senso degrado e che ci costringe a stare particolarmente in guardia – le parole di Giulia Piccioli dell’omonimo negozio in via Machiavelli – Circa l’avvenimento capitato alla signora di via Abba, che conosco personalmente, è preoccupante scoprire che certe cose possono succedere vicino a te, quando solitamente sono notizie che apprendi guardando la televisione o leggendo un giornale".

A detta di Ambra Casati della pasticceria "Machiavelli" invece, "questo singolo episodio, pur grave, non dovrebbe mettere ulteriore pressione ai commercianti o ai residenti, perché a mio avviso – dice – abbiamo attraversato anche periodi peggiori qualche tempo fa a livello di sicurezza".

A proposito di sicurezza, il problema non riguarda esclusivamente La Pietà. Ad essere presa di mira ultimamente sarebbe anche la zona subito adiacente de La Castellina. "Negli ultimi mesi ho saputo che diverse persone si sono ritrovate vittime di situazioni spiacevoli come aggressioni o tentativi di furti. E’ accaduto anche ad una famiglia che abita nel mio condominio - la testimonianza di Edoardo Rapazzati - Una notte, dei ladri hanno cercato di aprire più garage possibili e sono riusciti a intrufolarsi in uno di essi. Al che si è deciso di installare ulteriori serrature. Ma è ovvio che i cittadini non si sentano più al sicuro. Magari, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine in zona, i residenti e negozianti starebbero più tranquilli".

Francesco Bocchini