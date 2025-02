"La pensilina dei binari 6 e 7 è una vergogna"

L’inutile pensilina della stazione centrale. "Faccio quotidianamento il pensolare da Prato a Bologna da 30 anni. Ogni mattina, insieme a tante persone prendo il treno per Bologna alle 7.32 e torno a Prato la sera alle 20.20 - racconta Roberto Spighi -. Vorrei porre l’attenzione sulla pensilina dei binari 6 e 7 della stazione di Prato Centrale. I binari 6 e 7 sono quelli che portano rispettivamente a Firenze e a Bologna, quindi sono i più frequentati. Tra i due binari c’è un’ampia pensilina, alcune panchine più o meno stabili, una discreta illuminazione ed una copertura per evitare di bagnarsi quando piove. In realtà la funzione della copertura è proprio l’opposto: lei raccoglie l’acqua durante le giornate di pioggia e la riversa interamente sui pendolari dai mille buchi presenti che la rendono un colabrodo. Non è infrequente vedere sul binario persone che aspettano il treno con l’ombrello aperto. L’altro giorno ho assistito ad una scena che mi ha fatto vergognare: sulla pensilina erano presenti un gruppo di americani di mezza età: sotto la pensilina scrosciava una cascata abbondante d’acqua nonostante fuori avesse già smesso di piovere. Quando il gruppo americano ha visto la scena ha iniziato a ridere a crepapelle, hanno filmato la scena e addirittura si mettevano in posa davanti all’acqua per il solito selfie. Questo problema è presente da almeno 20 anni e nel tempo è solo peggiorato. Nonostante le sollecitazioni nulla è stato fatto".