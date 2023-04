La passione è il cinema? Ecco i casting in corso

Chi desidera lavorare sul set dei film girati in Toscana può consultare il sito toscanafilmcommission.it, dove vengono pubblicati i casting in corso nella regione. Attualmente, sono due le produzioni che hanno aperto le selezioni. Una è quella della serie de "I delitti del Barlume 11", le cui riprese si svolgeranno tra giugno e settembre sull’Isola D’Elba, per la quale si cercano attori ed attrici di diversi profili, tra i 30 e i 75 anni. Gli interessati possono inviare la propria candidatura, allegando due foto e il curriculum, a [email protected]

A Siena, invece, nei mesi di maggio e giugno, si terranno le riprese di "Diciannove", il film opera prima di Giovanni Tortorici. In questo caso si ricercano manovali per produzione, runner, aggiunti elettricisti, aggiunti macchinisti, autisti con patente C. E’ necessaria la residenza a Siena o provincia. Candidature entro il 28 aprile inviando il curriculum a [email protected]