La partita di calcio è la preferita

Quali sport praticano gli studenti di scuola media? Abbiamo fatto un sondaggio nelle classi e dai dati che sono emersi possiamo dedurre che lo sport più praticato fra i ragazzi è il calcio, con 72 alunni. Abbiamo chiesto perché praticassero il calcio e ci hanno risposto le cose più disparate: c’è chi ha cominciato perché è stato spinto da suo padre a provare, lui lo ha ascoltato e adesso gli piace; chi lo ha fatto perché i suoi amici ci giocavano e, anche se all’inizio non gli piaceva, dopo un paio di mesi ha capito che era il suo sport preferito; chi ha iniziato giocando ad un videogame di calcio e quindi si è appassionato e chi perché desidera diventare un calciatore famoso. Qualcuno ha risposto che il calcio gli piace semplicemente perché è uno sport che si può praticare all’aria aperta, in luoghi anche non dentro un campo di calcio diventando così occasione per stare fuori con gli amici e divertirsi. Dalle risposte è emersa anche una percentuale di ragazzi che non praticano alcuna attività fisica, ma ciò che si può sicuramente affermare è che lo sport impegna gran parte del nostro tempo libero e ci insegna a rispettare delle regole e soprattutto l’avversario.