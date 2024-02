La partita della solidarietà. Il gol lo fanno i lettori. Consegnati i fondi raccolti

"Siamo sorpresi e felici per questo gesto di generosità. Il nostro ringraziamento va a chi ha lanciato questa raccolta e a tutti coloro che l’hanno sottoscritta, per il sostegno dimostrato". Roberto Degli Innocenti e Sergio Taiti, presidenti rispettivamente del Prato Nord e de La Briglia Vaiano, hanno così commentato l’iniziativa di solidarietà che ha garantito a ciascuna delle due società sportive, duramente colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre, un assegno da 15mila. Fin dai primissimi giorni dell’emergenza il nostro gruppo editoriale, attraverso le testate online e cartacee (Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) ha promosso una sottoscrizione per raccogliere fondi da devolvere a favore delle popolazioni alluvionate. L’iniziativa, gestita attraverso un conto corrente dedicato di ChiantiBanca, si è chiusa con un successo visto che, alla fine, è stata raccolta la cifra di 150mila euro. Ieri a Degli Innocenti e a Taiti, oltre che ai rappresentanti delle altre realtà maggiormente danneggiate dalla furia del maltempo, è stato consegnato nella sede del La Nazione a Firenze l’assegno che certifica la generosità mostrata dai lettori. Perché se gli eventi atmosferici di novembre hanno inflitto danni economici per migliaia di euro ad abitazioni ed imprese, anche le società sportive ne hanno risentito. Alcune molto più di altre. "Di fatto non abbiamo più un campo sportivo, perché quello sul quale ci allenavamo e giocavamo è impraticabile – ha spiegato Taiti – abbiamo perso tutto: l’acqua ha trascinato via anche i container che utilizzavamo come magazzino ed infermeria. Abbiamo solo dieci palloni e una muta di maglie e ci alleniamo a rotazioni in alcuni impianti della Vallata".

Difficoltà che hanno temprato il gruppo, visto che La Briglia è seconda nel girone pratese di Terza Categoria. "Penso che i ragazzi stiano disputando una stagione eccezionale – ha concluso il numero uno del sodalizio vaianese – questa somma ci aiuterà anche ad arrivare alla fine dell’annata agonistica. Poi si vedrà". Difficoltà che vive in parte anche il Prato Nord: l’alluvione ha reso inservibile il sintetico e si parla di danni complessivi (includendo anche il campo centrale e gli spogliatoi) quantificati in circa 300mila euro. "Ma ci siamo compattati ulteriormente come gruppo – ha garantito Degli Innocenti – Tutti i nostri tesserati hanno dato il massimo e a livello di prima squadra abbiamo di fatto già centrato l’obiettivo di restare in Seconda Categoria anche per il prossimo anno. Inoltre, ci siamo subito messi al lavoro per poter riprendere l’attività, rimboccandoci le maniche e risparmiando ulteriormente". Entrambe le formazioni contano sul supporto dei Comuni e della Figc. Che a detta del vice-presidente del comitato toscano, Massimo Taiti, c’è stato, c’è e ci sarà. "La federazione è già intervenuta in maniera immediata, liberando le prime risorse per le società più danneggiate – ha precisato – ed interverrà nuovamente: arriverà un contributo ancor più importante dalla federazione centrale. Ma serve anche la piena collaborazione delle amministrazioni comunali e delle società stesse".

Giovanni Fiorentino