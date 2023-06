La partita del sindaco Regole, alleanze, nomi Vince l’incertezza E il Pd si ricompatta

di Anna Beltrame

Una città contendibile, un’incertezza che è più forte delle capacità strategiche, delle abilità tattiche, delle chiacchiere. A meno di un anno dal voto nulla si può dire di sicuro e poco di probabile, molto (troppo) di possibile. Questo vale per il centrosinistra e per il centrodestra, per il perimetro delle alleanze, perfino per le regole elettorali, vale ovviamente per i nomi. E’ un po’ come indovinare chi sarà il prossimo portiere dell’Inter, come il Napoli sostituirà Kim, quale sarà il futuro di Rabiot nella Juve, come il Milan spenderà i milioni di Tonali o se Amrabat resterà alla Fiorentina. Con la differenza che il mercato estivo del calcio si chiuderà tra poco più di un mese, mentre per la scelta dei candidati alle prossime elezioni ammimnistrative si dovrà aspettare l’autunno, probabilmente inoltrato.

Contendibile Prato, le regole. Sul tavolo ci sono due proposte sostenute da Anci, l’associazione dei Comuni italiani di cui il sindaco Matteo Biffoni è presidente in Toscana e delegato nazionale per l’immigrazione. La prima, com’è noto, è la possibilità del terzo mandato, che in casa Pd metterebbe tutti a tacere: Biffoni sarebbe il candidato. Ad oggi questo scenario non è probabile, domani chissà. La seconda riguarda la percentuale di voti minima per essere eletti senza ballottaggio: non più 50%, ma 40%. In Toscana e a Prato questo scenario favorirebbe il centrosinistra, in altre realtà il centrodestra, ma non è affatto detto che la modifica vada in porto. Ciò che potrebbe davvero cambiare è il futuro delle Province, che tornerebbero ad essere governate da presidenti eletti dal popolo e affiancati da assessori. Quindi più posti in palio e caselle da riempire, un "gioco" a campo più largo. Il problema sono le indennità di carica, tanto più se equiparate ai compensi dei sindaci delle città capoluogo, parecchio aumentati negli ultimi mesi. Una mediazione può essere trovata, non entro l’estate.

Sarà un autunno caldo per la contendibile Prato e il Pd già ribolle di incontri, alleanze variabili, discorsi. La posta in palio dopo l’ultima débacle elettorale è molto alta: tante ambizioni e futuri in gioco, meno ruoli a disposizione, la paura di perdere. Il partito si sta ricompattando, ci sarebbe un asse fra Biffoni, il segretario Marco Biagioni e il deputato Marco Furfaro, che nel programma della Festa de l’Unità presentato l’altro ieri trova in qualche modo il suo manifesto: dopo anni di magra (anche di covid) ci saranno ospiti importanti, su tutti Schlein e Bonaccini, i riferimenti principali del Pd. Biagioni ha annunciato un’estate di ascolto: circoli e associazioni, imprese e sindacati, alleati possibili, compreso il M5S, ovviamente il terzo polo. Esclude le primarie, punta a trovare un candidato condiviso e vincente a settembre, ma non sarà facile. Sul tavolo nomi che circolano da mesi: la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, l’assessore alla scuola del Comune Ilaria Santi, magari un giovane espressione della nuova segreteria (c’è chi ipotizza lo stesso Biagioni, o l’emergente Diego Blasi). Chissà.

Intanto questa settimana qualcosa è successo. Dopo 13 anni Paolo Abati non è più direttore di Estra, una vita la sua fra politica, energia e gas, del cui mondo è profondo conoscitore. E’ invece Nicola Ciolini, presidente di Alia, il nuovo amministratore delegato, che un tecnico della materia non è. Sullo sfondo sempre più imponente anche per gli equilibri politici e i posti in palio c’è la Multiutility, ci sono i rapporti con Firenze e gli altri territori toscani, le prossime elezioni regionali. Uno scenario complesso. E’ davvero troppo presto per prevedere cosa accadrà.