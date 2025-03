La palestra diventa set . Okkia lancia sempre Prato: "Fieri della nostra città"

"E uno. Salto". "E due. Salto". Sullo sfondo due ragazze e un giovane muscoloso indossano scaldamuscoli e fascia per i capelli insieme agli immancabili occhiali da sole firmati Okkia. Siamo alla palestra Universo, siamo nel set del nuovo catalogo della stagione estiva del brand tutto pratese, che ormai da tempo sta spopolando tra giovani e meno giovani. Portare Prato in giro per il mondo. Essere riconoscenti alle proprie radici è fondamentale, ed è proprio da questo principio che nasce la decisione di promuovere la nuova collezione estiva di occhiali da sole con un catalogo d’eccezione. Alessio Torracchi e Massimo Scuccimarra, insieme ai soci romani Alfonso Femminella e Nunzia Serrani, hanno scelto un’ambientazione speciale per il nuovo shooting di Okkia: la palestra Universo. Un luogo simbolico che, per un giorno, si è trasformato in un set fotografico dal sapore anni Novanta, tra colori accesi, abbigliamento a tema e un’atmosfera carica di energia.

Okkia, il brand di occhiali da vista e da sole low cost che ha conquistato oltre un milione di persone tra Europa, Giappone, America e Australia, dimostra ancora una volta la sua capacità di unire stile, innovazione e un forte legame con il territorio.

"Abbiamo deciso di lanciare la nuova linea estiva con un catalogo che richiamasse la nostra città e al contempo un’epoca iconica come gli anni Novanta – spiega Alessio Torracchi –. Prato ha dato tanto al nostro brand ed è giusto che sia parte della nostra storia e della nostra comunicazione, così come abbiamo scelto la Biblioteca Roncioniana ora scegliamo un altro angolo della nostra città". L’intuizione vincente di due imprenditori pratesi, unita alla visione dei soci romani, ha reso Okkia un marchio amatissimo e di tendenza. Il successo nasce dal perfetto equilibrio tra qualità, design e accessibilità, con una distribuzione che spazia dai più importanti negozi di abbigliamento e accessori in Europa e America, fino alla vendita online su okkia.it e ai negozi diretti tra Roma e Prato, compreso lo storico punto vendita "Must" in Corso Mazzoni.

"Siamo entusiasti – affermano i fondatori – il nostro brand continua a crescere e a convincere, e ci piace celebrare questo percorso con campagne pubblicitarie che raccontino non solo il prodotto, ma anche le nostre radici". Lo shooting ha visto protagonisti modelli e modelle immersi in un’ambientazione vibrante e dinamica, perfettamente in linea con l’identità della nuova collezione. "La palestra Universo è un luogo iconico per molti pratesi – aggiunge Torracchi – e si è rivelata lo sfondo perfetto per questa campagna e di questo ringraziamo Alessio Nencetti e Gianna Meoni". Una strategia di promozione innovativa e originale, proprio come lo sono da sempre i pratesi e il brand Okkia, capace di reinterpretare il passato con modernità.

Silvia Bini