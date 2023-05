La pala di Carmignano tra i recuperi del 2022

Tra le più importanti operazioni del 2022 messe a segno dai dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze c’è anche il ritrovamento, effettuato a inizio dell’anno, della pala di altare che era stata trafugata nel 1979 dalla chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano. Il bilancio dell’attivita 2022 presentato dai militari riguarda il recupero di beni d’arte di provenienza illecita per un valore di un milione e 700mila euro.

Nel 2022 si è registrato un lieve calo dei reati legati agli oggetti d’arte: a fronte di 47 commessi nel 2021, l’anno scorso se ne sono contati 39 (-17%) in Toscana. I luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno si confermano gli edifici religiosi (17 nel 2022). È questo il quadro tracciato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze in merito all’attività svolta l’anno scorso che ha portato alla denuncia di 41 persone, di cui una per reati in danno del paesaggio. L’indagine che ha permesso il recupero de "La Crocefissione di Cristo con Sant’Orsola e Santa Lucia" coordinata dalle procure di Genova e Firenze, era scaturita dalla segnalazione da parte dell’ufficio beni culturali della Diocesi di Prato della presenza, in una casa d’aste del Nord Italia, di un dipinto raffigurante una "Santa", probabile frammento di una pala che era custodita nella chiesa di San Michele. I carabinieri sono risusciti ad accertare la perfetta corrispondenza tra l’opera posta in vendita con una porzione della pala d’altare raffigurante, nella sua interezza, "La Crocifissione di Cristo con Sant’Orsola e Santa Lucia", già al tempo catalogata dalla Soprintendenza per la città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.