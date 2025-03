La nuova teca dei giochi a Prismalab

Oggi alle 15.30 a Prismalab sarà inaugurata la Teca dei giochi, promossa dal Comune con l’associazione Più Prato e con il sostegno di Toscana Energia del gruppo Italgas. E’ una ludoteca pubblica, che i ragazzi dagli 11 anni in su possono frequentare gratuitamente, con un’ampia scelta di giochi in scatola e di ruolo e con l’assistenza di un ludotecario sempre presente. Lo stesso spazio gioco sarà allestito anche a Officina Giovani. Ma non si tratta solo di divertimento, l’esperienza ludica rappresenta per i ragazzi un’opportunità formativa. Si impara divertendosi con gli altri, esprimendo liberamente la propria creatività e immaginazione. Attraverso il gioco si promuovono le competenze trasversali, si accrescono la creatività, l’equilibrio, la fiducia in se stessi e la flessibilità, ma si sviluppano anche le capacità comunicative, le abilità di prendere decisioni, di negoziare, di lavorare in gruppo. La Teca dei giochi è anche un’opportunità per contrastare la povertà educativa e può contribuire a migliorare l’apprendimento scolastico. Ad Officina sarà aperta il sabato e la domenica pomeriggio dal 5 aprile; a PrismaLab dal 1° aprile, ogni martedì pomeriggio con il laboratorio di giochi di ruolo Giocaruolando per i ragazzi di 11-18 anni e dal 3 aprile ogni giovedì sera con la ludoteca e il laboratorio di modellismo Pittalab per giovani di 18-35 anni. Maggiori info sul sito portalegiovani.prato.it