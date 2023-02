La nuova sede FdI a Poggio "Pronti per dare battaglia"

La prima sede di Fratelli d’Italia Comuni medicei ha fatto il pieno: ieri pomeriggio oltre un centinaio di persone ha partecipato all’inaugurazione a Poggio. "Sarà la casa del centrodestra – ha detto Giovanni Sardi, consigliere Fdi di Carmignano e coordinatore dei Comuni – e da qui vogliamo iniziare una battaglia che sarà non solo politica ma anche culturale per Poggio. Sarà aperta a tutti e al confronto, per avvicinare soprattutto i giovani che condividono i nostri valori". A tagliare il nastro il senatore Patrizio La Pietra, la deputata Chiara La Porta e la consigliera comunale di Poggio Valentina Lanzilotto (foto). Francesco Torselli, capogruppo in Regione, ha ricordato che la sua storia politica è partita proprio a Poggio: "Era il 1994 quando feci la tessera di An e a firmarla fu Marco Squilloni che è qui con noi. Da allora abbiamo messo mattone su mattone e siamo arrivati al Governo". Tanti i cittadini presenti, molti negozianti e rappresentanti di associazioni che hanno sollecitato le questioni più urgenti da inserire nel programma come il nodo del traffico e la sicurezza. "Appena eletta ho promesso impegno proprio per Poggio perché da qui può partire un’operazione importante nello scardinamento del potere del centrosinistra", ha detto la deputata pratese Chiara La Porta. Infine, come annunciato, fra oggi e domani è atteso il nome del candidato sindaco del centrodestra per le elezioni di giugno a Poggio: un imprenditore poggese nuovo alla politica ma che conosce il territorio e le sue associazioni.

M.S.Q.