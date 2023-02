La nuova sede della polizia municipale entro l’estate

Entro l’estate, la polizia municipale di Poggio a Caiano avrà la nuova sede. Il Comune ha chiuso la fase esplorativa per individuare gli immobili e aperto il bando per la scelta e l’acquisto. La sede si era spostata nel palazzo della Misericordia in viale Moro, dove attualmente si trova, per consentire l’ampliamento degli spazi didattici della scuola primaria ‘Lorenzo Il Magnifico’.

Nei mesi scorsi alla manifestazione d’interesse hanno risposto varie realtà ed entro metà marzo verranno raccolte le proposte di privati, enti e associazioni e verrà avviata la selezione. Una volta individuato lo spazio, verrà formalizzato l’acquisto dal Comune e l’immobile dovrà essere pronto alla consegna non oltre la fine di giugno. L’acquisto dell’edificio già ristrutturato non può superare i 320mila euro. "Ci tengo a ricordare – sottolinea il sindaco Francesco Puggelli – che la necessità di trasferire temporaneamente la sede della polizia municipale nasceva da un’altra esigenza, ovvero quella di dare agli studenti della scuola elementare nuovi e migliori spazi. Ciò che conta adesso, però, è che entro il prossimo 30 giugno la municipale avrà una nuova sede". "L’amministrazione – aggiunge l’assessore Giacomo Mari – consapevole del carattere transitorio del trasferimento, si è spesa con ogni mezzo per trovare una sistemazione definitiva al comando locale".