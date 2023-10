La nuova Pet in funzione dal 16 ottobre

La Medicina Nucleare del Santo Stefano si dota di una nuova Pet (Tomografia ad emissione di positroni) che consente di eseguire accertamenti diagnostici per l’identificazione di tumori, il sito e l’estensione, lo stadio, l’evoluzione della malattia e la localizzazione nei casi di infezione. La nuova apparecchiatura finanziata nell’ambito dei fondi Pnnr che prevede l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale dell’ospedale. L’Azienda sanitaria, in accordo con la Regione ha inserito la sostituzione dell’apparecchiatura Pet, nella Struttura organizzativa complessa di Medicina Nucleare di Prato, diretta dal dottor Stelvio Sestini. La nuova apparecchiatura è stata installata durante il periodo estivo e i pazienti sono satti temporanemante trasferiti a Careggi per gli accertamenti. Dal 16 ottobre la Pet di ultima generazione entrerà in funzione al Santo Stefano.