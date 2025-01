"La nuova palestra in ricordo di Masi"

Tanta commozione per l’ultimo saluto al pioniere del basket pratese, Marco Masi. Un uomo che ha dato tanto alla palla a spicchi della nostra città e che ha lasciato un segno in tutti coloro che nella sua lunghissima parabola sportiva hanno avuto modo di incontrarlo come giocatore, allenatore o dirigente. Un nome quello di Masi degno dunque di essere ricordato ed essere tramandato ai posteri ed il modo migliore sarebbe quello di dedicargli un impianto sportivo cittadino. Questa è anche la proposta lanciata in occasione delle esequie di Masi, celebrate alla chiesa della Resurrezione, da un altro ‘vecchio’ uomo di sport di Prato, Urano Corsi. "Indubbiamente tutto lo sport e Prato – dice l’ex giocatore e dirigente di pallamano e basket, attuale presidente della sezione pratese dell’associazione stelle al merito del Coni - devono moltissimo a Marco Masi e le amministrazioni, comunali e provinciali devono attivarsi fin da subito per ricordarlo degnamente. Per questo lancio l’idea di intestargli la palestra delle Marconi che finalmente sembra in dirittura d’arrivo". E perché non dedicare proprio a ‘Nonno’ Masi quell’impianto da per la pallacanestro che possa essere finalmente in grado di ospitare quei grandi match che fino ad oggi a Prato sono mancati. "Sono felice e orgoglioso di averlo conosciuto - è il ricordo del coach dei Dragons, Marco Pinelli – persona dal grande spessore umano e col quale 15 anni fa ho iniziato un percorso straordinario, consolidandosi una amicizia che è diventata familiare. Rappresentava le radici della nostra appartenenza e sulla base della quale abbiamo preso i riferimenti morali di ‘pratesità’. Perché lui incarnava la ‘pratesità’, lo dimostrano le testimonianze d’affetto che ci sono arrivate dopo la notizia della sua morte".

Massimiliano Martini