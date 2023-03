La nuova frontiera degli sport virtuali: oggi il convegno

È in programma oggi nell’auditorium dell’Istuituto Gramsci-Keynes il convegno sul tema del dilagare degli sport virtuali tra i giovani, indetto dal Panathlon Club di Prato, presieduto da Riccardo Tempestini. Da qualche tempo gli sport virtuali sono stati accettati sia dal Cio che dal Coni e pertanto si apprestano a diventare discipline olimpiche a partire dai Giochi di Parigi 2024 o al più tardi da Los Angeles 2028. In effetti tra la pluralità dei giochi virtuali non tutti sono da ’consolle’ e tra i tanti spiccano ad esempio le manifestazioni su ciclosimulatore o il rowing indoor, attività fisiche reali in cui manca però l’aspetto competitivo più importante ovvero la vicinanza dell’avversario. Infatti in questo tipo di manifestazioni gli avversari si possono trovare anche a migliaia di km di distanza.

"Sicuramnte queste attività hanno rappresentato una grossa alternativa, in periodo di Covid, ad effettuare attività sportiva in isolamento domiciliare - spiega il dottor Francesco Palunbo, uno degli organizzatori -. Il timore di chi promuove la pratica dello sport per i suoi valori di socialità, inclusione e fair play è che istituzionalizzare i giochi virtuali possa far crescere l’isolamento dei giovani ed accrescere quel temibile fenomeno che in Giappone è conosciuto come “hikikomori” cioè la riduzione in modo significativo dello spazio dedicato alle relazioni, invertendo il ritmo sonno-veglia ed interrompendo il percorso di studi" .Il dibattito prevede gli interventi di Maurizio Miazga segretario. generale di Esports da diversi anni promotore di iniziative per il riconoscimento degli E-Sports, Nicola Armentano medico sportivo, Giuseppe Cardamone direttore Salute mentale adulti Asl Toscana centro. Moderatore Roberto Baldi.Dopo le testimonianze dei relatori, ci saranno le esperienze dirette degli studenti del liceo sportivo.