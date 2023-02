La nuova ciclabile si incaglia sugli esprori

Slitterà di qualche mese la partenza del cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Paperino con San Giorgio a Colonica, passando per Santa Maria. Dopo l’invio delle lettere di esproprio da parte del Comune, in questi giorni è arrivata l’opposizione alla procedura di tre proprietari privati dei terreni necessari per ampliare la carreggiata e al contempo allontanarla dalle abitazioni nella zona del Casone. Di fatto tre privati non hanno accettato l’importo di legge proposto dagli uffici tecnici comunali, dando il via a quella che dovrà essere una contrattazione con l’amministrazione. L’iter si va così allungando, perché intanto il Comune dovrà definire un’indennità provvisoria, poi attendere il relativo periodo di legge, e successivamente accantonare alla Ragioneria dello Stato le somme non accettate in prima istanza dai privati. Quest’ultimi potranno cercare di ottenere una cifra maggiore tramite trattativa privata oppure ricorrere alla magistratura amministrativa passando dal Tar.

Per il Comune e anche per i quartieri si tratta di una vera beffa, perché significa rallentare un cantiere sul quale c’è già l’approvazione della progettazione definitiva e ci sono i soldi in bilancio grazie all’accensione del mutuo col Credito Sportivo nell’ambito del piano ‘Comuni in Pista’. Di fatto il Comune sarebbe già pronto per andare a gara, ma l’appalto resterà bloccato fino a quando non ci sarà la chiusura della fase espropriativa. Dalla giunta comunque assicurano che il progetto andrà avanti, perché ritenuto strategico per la sistemazione viaria di San Giorgio a Colonica, Santa Maria e Paperino. Ricordiamo che l’idea di realizzare una ciclabile di collegamento fra i quartieri è nata a seguito di una petizione popolare scaturita dai residenti di via del Ferro, zona Casone. Quest’ultimi chiedevano di allargare il marciapiede davanti alle case e di allontanare il traffico dalle abitazioni, visto che automobili e camion tutt’oggi sfrecciano a meno di un metro dall’ingresso delle villette a schiera. Da qui l’idea di riqualificare la zona anche con una ciclabile lunga due chilometri che partirà da via Fosso del Masi, servirà l’area delle scuole, il futuro campo sportivo di via Lille e approderà fino al campo Comunale di San Giorgio a Colonica in via della Gora Bandita.

Stefano De Biase