La notte europea dei musei brilla in città. Ecco gli scrigni da scoprire

La Notte europea dei musei, che si svolge nella serata di domani, brilla anche a Prato. Così i cittadini avranno la possibilità di andare alla scoperta o alla riscoperta delle istituzioni museali più importanti della città, che resteranno aperti in orario notturno dalle 21 alle 23.

Chi partecipa alla Notte europea dei musei? L’Archivio di Stato, insieme alla Fondazione Casa pia dei Ceppi, restano straordinariamente aperti dalle 21 alle 24, con ingresso libero e gratuito e con una visita guidata in Archivio di Stato prevista per le 21.30. Si tratta di un’occasione speciale per visitare il palazzo del mercante Francesco Datini nella sua completezza e lasciarsi affascinare dalla storia del pratese illustre. La sua importanza è legata al ricchissimo archivio di lettere e registri da lui lasciato e ritrovato nel XIX secolo in una stanza segreta del suo Palazzo e che oggi consente di analizzare compiutamente la vita e gli affari di un mercante operante nella seconda metà del XIV secolo. E proprio intorno alla sua figura si apre domenica la LIV Settimana di Studi Datini, promossa dalla Fondazione a lui dedicata. Il tema, che richiama studiosi di storia economica da ogni parte del mondo, è "Mezzi di scambio non monetari. Merci e servizi come monete alternative nelle economie dei secoli XIII-XVIII". Nella stessa serata a Prato sono aperti il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Pretorio, la Galleria di Palazzo degli Alberti e il Museo di Scienze Planetarie: una sera di aperture straordinarie per scoprire o riscoprire l’immenso patrimonio culturale pratese, e a cui l’Archivio di Stato di Prato, scrigno della memoria cittadina, partecipa, accogliendo l’invito dell’assessorato alla cultura del Comune di Prato.