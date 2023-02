"La nostra città è capace di vivere le differenze con serenità"

In merito alla vicenda pubblicata nei giorni scorsi da varie testate giornalistiche riguardante l’affitto negato ad una coppia omosessuale, l’assessore alle pari Opportunità del Comune, Ilaria Santi (foto), dichiara quanto segue:

"Prato è una città complessa, a volte difficile, che nella sua storia ha affrontato molte situazioni conflittuali, molte trasformazioni rapide e di dimensioni straordinarie, costruendo una comunità in cui convivono molte differenze", ha detto commentando la storia raccontata da due ragazze omosessuali che si sarebbero viste negare la casa in affitto proprio a causa del loro orientamento sessuale.

"Da almeno 80 anni – prosegue Santi – la nostra città si è dimostrata capace di vivere le differenze facendone un’opportunità. Prato ha risposto in maniera straordinariamente pronta e entusiasta quando è stata chiamata a proporsi come città amica dell’autismo e delle neuro-peculiarità. Nella nostra città, come negli altri Comuni della provincia, vivono famiglie di tanti tipi, comprese famiglie con un solo genitore, famiglie con genitori dello stesso genere, famiglie ricostituite. Vivono, lavorano, educano, sviluppano relazioni e amicizie. Vorrei che questa città si dimostrasse all’altezza della sua storia, reagendo agli episodi di intolleranza omofoba e dimostrando, nei fatti, di essere capace di non fermarsi alle reazioni emotive, ma di costruire una proposta positiva. Non vogliamo che nessuno debba aver paura di non trovare una casa per la famiglia che ha costruito o vuole costruire, o che abbia paura di ritorsioni sul luogo di lavoro perché ha denunciato un episodio di sopraffazione o di intolleranza", conclude l’assessore Santi.