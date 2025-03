La Nosa, avanti i lavori. Via i detriti alluvionali

Al via i lavori su La Nosa con l’intervento che procede alla rimozione dei detriti alluvionali. "Siamo finalmente all’inizio di un intervento fondamentale per la messa in sicurezza del territorio" è il primo commento, riguardo all’operazione della sidaca diVaiano, Francesca Vivarelli.

È iniziato, infatti, nella mattinata di lunedì scorso, l’ampio intervento di rimozione dei detriti alluvionali sul torrente La Nosa, in località L’Isola, a Vaiano.

Un intervento atteso in uno dei luoghi più violentemente colpiti dall’alluvione del 2023 nel comune valbisentino, più vicino a Prato.

È il Genio civile della Regione Toscana a occuparsi dei lavori su La Nosa, che sono stati affidati alla ditta Vangi.

"E’ partita un’operazione fondamentale per la messa in sicurezza del territorio, ringrazio ancora una volta i residenti dell’Isola per la pazienza e per il sostegno dato all’amministrazione nel raggiungimento di questo obiettivo comune – afferma la sindaca Vivarelli – Non è stato semplice arrivare a questo punto perché si tratta di interventi che necessitano di passaggi preliminari piuttosto complessi che vanno dalla caratterizzazione dei materiali ai necessari procedimenti autorizzativi. Abbiamo costantemente sollecitato questo intervento fin dai primi mesi del nostro insediamento. Adesso l’importante è che i lavori siano iniziati e vengano portati a termine in tempi ragionevoli per la nostra comunità".

Per l’avazamento dei lavori la sindaca ha sottolineato: "La ditta Vangi ci dà garanzie dal punto di vista dei tempi, per l’esperienza che può mettere in campo e per la dotazione di mezzi di cui si può avvalere durante l’attività del cantiere".