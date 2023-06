La Nazione e quel ritaglio nel portafoglio

C’è un aneddoto sugli esordi di Francesco Nuti che riguarda La Nazione. Era il ’77, e Nuti era ancora un cabarettista sconosciuto che girava i teatri di provincia con personaggi strampalati presi un po’ dalla realtà e molto dalla sua fervida immaginazione. A Prato portò in scena Pollo d’allevamento, uno dei suoi monologhi intrisi di una comicità surreale. Umberto Cecchi, allora capocronista, assegnò la recensione a Raffaello Pecchioli, che con la sua penna mirabile e la sua immensa cultura non esitò a paragonare la performance di Nuti a Buster Keaton. Ci aveva visto giusto. Il giorno dopo Francesco si precipitò in redazione per avere il numero di Raffaello. Ne nacque un’amicizia, e Nuti il ritaglio di quella recensione lo conservò a lungo nel portafoglio. Come battesimo di una grande carriera.