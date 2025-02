La Nara, un punto di riferimento contro la violenza

A Prato un punto di riferimento per i problemi delle donne è il Centro antiviolenza La Nara che da anni si occupa di queste tematiche.

Come classe, abbiamo incontrato due operatrici del centro antiviolenza “La Nara” di Prato, Donatella Pugi ed Elena Lagreca. Il centro è nato nel 1997, il primo anno 38 donne si sono rivolte per chiedere aiuto, il secondo anno sono state 81, ad oggi le donne che hanno potuto usufruire del servizio sono state circa 5000, solo nel 2024, 508. Il numero maggiore non dipende dalle violenze aumentate ma dal coraggio di riuscire a capire che la violenza subita doveva fermarsi.

C’è una frequenza maggiore di donne italiane (70%) che chiede aiuto. L’80% di uomini che usano la violenza, sia fisica che psicologica, hanno un buon lavoro e una fitta rete amicale.

Le operatrici ci riferiscono quanto sia importante la prevenzione e il lavoro svolto nelle scuole, grazie ai contributi regionali, che permette loro di incoraggiare i ragazzi fin dalla più tenera età sulla parità di genere.

Il Centro di via Verdi è aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14-18. Il numero telefonico è 0574 34472 e la segreteria telefonica è attiva tutti i giorni 24 ore su 24. La posta elettronica è: [email protected].