La musica per gli alluvionati. L’asta "Insieme per Prato" con tanti oggetti dei big

Un giubbotto del 1992 appartenuto a Max Pezzali degli 883, una chitarra autografata da Luciano Ligabue, due microfoni usati da Elisa, alcuni plettri appartenuti a musicisti internazionali come Steve Tyler degli Aerosmith o Robby Krieger dei The Doors e poi una bottiglia di vino della tenuta Il Palagio autografta da Sting e molto altro ancora. Si terrà sabato alle 16, in palazzo comunale, l’asta benefica dal titolo "Insieme per Prato" organizzata dalla Paoletti Guitars con il patrocinio del Comune di Prato: lo scopo è di raccogliere fondi da destinare al Comitato Pro emergenze Città di Prato onlus a seguito dell’alluvione che ha colpito la città il 2 novembre.

All’asta ci saranno oggetti personali e cimeli introvabili firmati da grandi nomi della musica italiana e internazionale.

"Siamo stati subito entusiasti quando Fabrizio Paoletti ci ha proposto questa iniziativa e come amministrazione comunale siamo felici di poterla patrocinare", sottolinea il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti.

L’asta potrà essere seguita anche on line e si potrà partecipare anche da remoto: "Ci auguriamo che tanti appassionati e non solo prendano parte a questo evento in cui gli oggetti all’asta saranno presentati e raccontati nel migliore dei modi – conclude Fabrizio Paoletti titolare della Paoletti Guitars –. Abbiamo pensato subito di organizzare qualcosa per aiutare la città colpita dall’alluvione e farlo attraverso la musica e i suoi protagonisti ci è sembrata l’idea migliore". Continuano dunque in città le iniziative di solidarietà a favore delle famiglie alluvionate che hanno bisogno di una mano dopo il 2 novembre.