La musica jazz di Maurizi risuona al Pin

Musica Jazz in aula per notte dei ricercatori alla Fondazione PIN. Numerose le novità in questa edizione di Bright Night 2025 dove la musica diventa la protagonista. A partire dalle 19 di oggi il maestro Stefano Maurizi ci presenterà e ci farà ascoltare la sua ultima opera “Nomad”, dopo una breve introduzione dell’autore a cura del compositore, musicologo e conduttore di Radio Rai Francesco Antonioni. Maurizi è un virtuoso del pianoforte jazz che ha trovato una fortissima ispirazione nelle sonorità etniche della world music. Il concerto è in collaborazione con il CL in Pro.Ge.A.S., e saranno presenti il presidente del CL, Marco Mangani e l’etnomusicologa Giulia Sarno. "L’evento si inserisce in un’agenda più ampia che propone la musica ed il gioco come strumenti culturali fondamentali per lo sviluppo dei nostri giovani", afferma la presidente della Fondazione PIN, Daniela Toccafondi. Maurizi, pianista jazz di fama internazionale di origini fiorentine, attribuisce il suo amore per la musica al nonno libanese, studioso della musica. La curiosità musicale di Stefano ha aperto le porte al suo interesse per il jazz contemporaneo. Il suo progetto in piano solo “Nomad” è ispirato alle opere del grande artista coreano Gwang Moku, scomparso a 60 anni nel 2022, ed è stato presentato in anteprima da Maurizi a New York il 29 novembre 2024.