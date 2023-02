La musica di Anzovino alla sala Garibaldi

Stasera alle 21 nella sala Garibaldi, Remo Anzovino musica il film "Diario di una donna perduta" di Georg Wilhelm Pabst con Louise Brooks. Chiude il percorso di sonorizzazione del cinema muto con il compositore, pianista Remo Anzovino (foto) protagonista da oltre vent’anni di progetti al confine tra musica e cinema, passato e presente. Pianista tra i più creativi della scena strumentale contemporanea, Remo Anzovino musicherà dal vivo la pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Margarete Böhme del 1929, straordinario melodramma che, attraverso il racconto della vita della giovane Thymiane, interpretata dall’affascinante Louise Brooks, permette al regista Pabst di formulare una spietata critica nei confronti della società borghese e di smascherare l’ipocrisia e la crudeltà dei valori sociali dominanti. Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da Remo Anzovino. Giovedì, invece, ci sarà Eleazaro Rossi con "L’ora di religione", in collaborazione con Chiesino Comedy Club e già sold out. Nato a Forlimpopoli (provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna), Eleazaro Rossi è tra i grandi volti della stand up comedy italiana, che a suon di visualizzazioni su YouTube con i video pubblicati sul canale di Comedy Central si è fatto apprezzare in tutta Italia. Re della comicità irriverente, i suoi pezzi affrontano temi di ogni genere.