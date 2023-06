La musica dal vivo nei giardini Al Colibrì c’è Clavdio, l’emergente

Torna la musica dal vivo a Il Colibrì. lo spazio estivo all’aperto di via Pasubio a Narnali. Domani dalle 22 e a ingresso libero è in programma il concerto di Clavdio, epigono della nuova scuola capitolina (Calcutta, Carl Brave, Franco 126, Fulminacci) salito alla ribalta col singolo Cuore e con un nuovo album Guerra Fredda, una raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce, scritto a cuore aperto. Voce profonda e testi sospesi magistralmente tra ironia e amarezza: il suo brano d’esordio, Cuore appunto, ha colpito subito nel segno entrando nel circuito radio mainstream e mietendo milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Il concerto ha il patrocinio del Comune, che ha incluso il concerto nel cartellone Prato Estate 2023. È consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, per maggiori info pagina Facebook de Il Colibrì. Ricordiamo che nello spazio di via Pasubio è possibile anche cenare (prenotazione tavoli tramite Whatsapp al 370 3017013). Sempre al Colibrì da ricordare l’appuntamento del 14 luglio cin il concerto di di Sandro Joyeux: parigino di nascita, giramondo per vocazione, ha percorso quasi un milione di chilometri con la chitarra sulle spalle raccogliendo tradizioni, dialetti e suoni del Sud del mondo. Per il capitolo live, infine, ogni mercoledì le Alchemical Jam Session del mercoledì (unica regola, niente cover), mentre ogni giovedì di giugno e luglio tornano gli aperitivi astrologici, con oroscopi personalizzati.

Musica dal vivo anche a ex Fabrica, lo spazio estivo a cura del Tpo in via Targetti, accanto al Fabbrichino. Domani dalle 21.30 ci sarà il concerto di Umberto Maria Giardini. Noto al pubblico più ampio con il vecchio pseudonimo di Moltheni (1999-2010) Giardini è considerato uno dei padri fondatori del movimento alternativo della musica italiana, nato attorno la fine degli anni Novanta, e coinvolgerà in esperienze di ascolto tra cantautorato d’autore e psichedelia elettro-folk di spiccata originalità. Anton Sconosciuto, vincitore del Rock Contest 2021 presenterà il suo album d’esordio fresco di uscita con rimandi alla musica anni Settanta mischiato ad un altfolk più contemporaneo.