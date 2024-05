La musica americana in concerto

Una giornata dedicata alla musica prima con l’inaugurazione del Centro Icamus, il nuovo spazio di documentazione sulla musica americana al Palazzo della musica in via Santa Trinita e in chiusura con il concerto di primavera della stagione cameristica. Il programma dell’inaugurazione, a partire dalle 17, prevede un ascolto musicale dal vivo a cura del duo Alberto Bologni e Carlo Palese (violino e pianoforte) che suoneranno "Decoration Day" di Charles Edward Ives preceduto da un’introduzione sul tema "I secoli e i continenti della musica americana" a cura della stessa Aloma Bardi, la studiosa benefattrice che ha reso possibile questa raffinata operazione culturale. A seguire, alle 18, si apriranno le porte della nuova sala Icamus con ascolti musicali che accompagneranno la visita al nuovo spazio su pagine di Jerome Margolis, Douglas Hedwig, Joan Tower, Daniel Bernard Roumain. Dulcis in fundo, un concerto alle 21 preceduto sempre da un intervento di Aloma Bardi (nella foto) nella sala delle Colonne. Concerto Avanguardia e memoria nella musica americana con Alberto Bolognini al violino e Carlo Palese al pianoforte. Composizioni di Charles E. Ives, George Antheil, Aaron Copland, John Cage, George Crumb.