La mostra da non perdere. Poggio tra le due guerre. Gli scatti storici di Belli

Vent’anni di vita sociale, lavorativa, scolastica, religiosa e politica raccontati attraverso 93 fotografie in bianco e nero. E’ la mostra "Chi c’era, com’era Poggio a Caiano tra le due guerre 1920-1940" allestita alle Scuderie medicee in occasione della festa dell’Assedio e che sarà visibile sino al 26 settembre a ingresso libero. Curatore della mostra è Antonio Belli, da sempre appassionato di fotografia e di ricerca storica. Perché in questo caso, come in altre mostre precedenti dedicate al territorio di Poggio, Belli ha sempre cercato le foto nelle famiglie, sfogliando gli album privati e individuando quelle che raccontano la memoria collettiva.

"Lo scorso anno – spiega Antonio Belli – ho raccontato attraverso le fotografie gli anni della nostra gioventù e del carnevale. Quest’anno, anche per staccare da quel periodo, ho preso in considerazione un periodo preciso, quello dal 1920 al 1940. Vorrei tranquillizzare i visitatori sul fatto che non ho pensato ad una mostra sul fascismo anche se quello è il periodo di riferimento. In quei vent’anni il paese di Poggio a Caiano era così, come lo vedrete in mostra: con le trecciaiole che lavoravano davanti alle porte delle case, poiché era un mestiere molto diffuso fra le donne, poi il lavoro dei renaioli e le barche che navigavano l’Ombrone, la scuola con il rituale delle foto di classe. C’è Ardengo Soffici che cammina insieme ai gerarchi fascisti, ci sono le sfilate, una cerimonia religiosa dove a lato si distinguono i bambini vestiti da Balilla: è uno spaccato della vita di allora".

Poggio a Caiano, probabilmente intesa come frazione, nel 1921 secondo il censimento contava 2908 abitanti, passati a 3067 con il censimento del 1936, poi nel 1940 essendo già scoppiata la seconda guerra mondiale non ci fu censimento e quello successivo fu nel 1951 conteggiava 3349 abitanti. In quegli anni Poggio era compreso nel comune di Carmignano e con questa popolazione era facile conoscersi. Qualcuno c’è ancora e avrà l’opportunità di rivedersi nelle foto e visitare questa esposizione susciterà sicuramente tantissima emozione. La mostra, aperta dal 18 settembre, ha registrato molti visitatori, fra cui anche le suore minime del Sacro Cuore, gente arrivata dai comuni limitrofi.

La mostra è realizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Poggio a Caiano ed è allestita nel salone "Luigi Corsetti" alle Scuderie, aperta secondo gli orari della biblioteca: dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30.

M. Serena Quercioli