La mobilità sostenibile ma in sicurezza

Una volta ne ho contati tre. Tre ragazzini su un monopattino. Roba da circo. E no, non va bene. Perché tra le bravate e le tragedie, a volte, il confine diventa sottilissimo. Hanno ragione i lettori a segnalarci che sempre più spesso i monopattini che ormai riempiono moltissime città, compresa Prato, rappresentano situazioni di potenziale pericolo. Ricordiamo che da poco l’Aula della Camera ha approvato la riforma del Codice della strada, che ora proseguirà il suo iter al Senato: tra le novità, una riguarda proprio i monopattini. Dovranno avere una targa e l’assicurazione per responsabilità civile, dovranno essere dotati di frecce e sarà necessario indossare il casco per guidarli.